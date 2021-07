Eric BARDOT

Je suis psychiatre libéral et directeur/ formateur à Miméthys (Institut de Formation et de Recherche en communication thérapeutique et dynamique relationnelle).



L'HTSMA est une pratique thérapeutique issue, entre autres, des apports de l'Hypnose Ericksonienne, des Thérapies Brèves systémiques et de l'EMDR. Je l’ai mise au point à partir de mon intérêt pour l’attachement désorganisé chez l’enfant, le monde psychotraumatique et les problèmes chroniques en lien avec ce monde traumatique.

A partir de mon expérience clinique chez l’enfant comme chez l’adulte, ma réflexion s’est portée sur les points suivants :

- Comment développer une pratique psychothérapeutique qui puisse permettre au patient de sortir de l’emprise victimaire, et de ses effets tant psychiques que corporels dans sa vie actuelle ?

- Comment aborder la problématique psychotraumatique sur un mode processuel plutôt que symptomatique et identitaire, afin de mobiliser le processus de résilience ?

- Comment amener le patient à devenir co-auteur de la thérapie ?

En ce sens, l'HTSMA se veut être une approche relationnelle et expérientielle dans laquelle le thérapeute s'implique. Elle cherche à utiliser et à amplifier ce que la relation humaine peut contenir comme effet thérapeutique. L’objectif est de permettre au patient d'activer ses ressources et ses compétences, dans le but de redevenir acteur de sa vie.

N'hésitez pas à me contacter pour que je vous puisse vous en parler plus longuement.



Mes compétences :

Dessin solutionniste

Palo Alto

HTSMA

Mouvements alternatifs

Thérapies stratégiques

Hypnose dentaire

Hypnose thérapeutique

Thérapie narratives