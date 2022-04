Carine HOPFNER

Polyvalente, rigoureuse et organisée, la satisfaction des clients internes et externes constituent ma motivation

première. Adepte de nouveaux challenges, je n’hésite pas à sortir de ma zone de confort pour maîtriser des

technologies innovantes ou découvrir de nouveaux secteurs d’activités. Au cours de mes différentes missions, j’ai

réussi à mener avec succès des projets complexes et à enjeux stratégiques.

Pour des raisons personnelles, je recherche un emploi dans la région Alsace (Haut-Rhin).



Mes compétences :

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

SQL

Oracle

Delphi

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

IBM VisualAge Pacbase

DB2

Gestion de projet

Cahier des charges

Planification de projet

Coordination de projets