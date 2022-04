Carine ILACQUA ROZMUS

Chef de produits pendant quelques années (grande distribution puis laboratoire pharmaceutique), j'ai évolué vers un poste de chef de projet dans une agence de communication (suivi commercial, devis, planning, recommandation client)

j'ai été chargée de communication pour le Centre Toulousain du Bénévolat après avoir gouté à l' auto-entreprenariat en tant que consultante marketing et communication. Toujours chargée de communication au CTB mais bénévole à présent, j'ai voulu changer de vie et de parcours en devenant professeur de Zumba. Passionnée de danse et aimant bouger, j'ai passé mon CQP (Certificat de Qualification Professionnel) pour devenir animatrice sportive et pouvoir enseigner la zumba et le fitness.



Mes compétences :

Communication

Marketing