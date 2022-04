Carine ILARDI

Forte d'une expérience professionnelle d'employée polyvalente, je suis consciencieuse, souriante avec une facilité d'adaptation dans l'environnement de travail et une grande disponibilité. Je travaille méthodiquement, rigoureusement et je m'adapte à un rythme et à des méthodes de travail spécifiques. Je suis désireuse d'apprendre et j'aime progresser dans le milieu professionnel donc je pourrais suivre toute formation utile pour l'entreprise.



Formation



De 08/2011 à 09/2011 : « Anglais » Niveau A2 - Élémentaire

FOREM Formation à MONS



De 05/2011 à 06/2011 : « Bureautique » Remise à niveau Word et Excel 2007

FOREM Formation à MONS



Juin 2006 « Formation pratique en Droit Social » conçue pour les personnes chargées de la gestion du personnel en entreprise

U.C.M. à MONS



Connaissances en informatique



Traitement de texte : Word, OpenOffice

Tableur : Excel

Facturation : Popsy, Wincogefac

Divers : Internet



Permis de conduire B avec véhicule personnel



Mes compétences :

Caissière

Vente

Administratif