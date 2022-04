Carine Inès ESSOSSO

Journaliste de formation, je suis diplômée de l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l'information et de la Communication (ESSTIC), de Yaoundé au Cameroun.

De cette formation et de à travers mes expériences sur le terrain, j'ai pu acquérir des compétence en journalisme, communication des entreprises, relation presse, gestion des projets et organisation des évènements, cyber journalisme et construction de l'ergonomie d'un site web.

Motivée, dynamique et rigoureuse, je n'ai aucun mal à m'adapter dans des systèmes de travail différents.



Mes compétences :

Presse

Relation clientèle

Relations Presse

Community management

Communication

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion de projet