Carine INKO

Passionnée par les Ressources Humaines, je suis titulaire d’un Master 2 en Gestion RH et relations sociales. Je souhaite mettre mes connaissances et mes compétences au service d’un département des Ressources Humaines ou d’un cabinet de recrutement. J’ai déjà acquis une expérience au sein d’une direction générale, où j’ai appris à être très active, diplomate et j’ai développé en moi le goût du challenge et l’esprit de compétitivité. Je viens de faire un stage de 6 mois en ressources humaines. Responsable et de nature enjouée, je mets mes capacités, mes compétences et ma productivité en avant pour atteindre les objectifs fixés et améliorer les relations interpersonnelles.



J’ai comme objectif pousser mon talent au maximum de son potentiel dans une entreprise où le challenge fait partie de son ADN.













Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Recrutement