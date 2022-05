Vallonia FOURNIER

Actuellement en fin de cursus d'un BTS Commerce International, j'ai, au préalable de ces 2 années de formation, étudié la littérature et la civilisation anglaise.



Cette année de licence m'a permis de m'ouvrir et de découvrir une culture différente, et ainsi m'orienter vers un secteur qui m’intéresse : le commerce international.



Cette formation en BTS Commerce International m'a offert l'opportunité d’approfondir mes connaissances quant aux marchés étrangers, l'interculturel et tous les aspects du commerce tels que la négociation, les gestions des opérations d'import/export ... Les 2 stages que j'ai effectué, un stage de prospection à New York, et un stage de gestion des opérations à Orly, m'ont permis d'approfondir et de mettre en pratique les connaissances théoriques que j'ai acquis durant ces deux dernières années.



Dans la continuité de cette formation, j'ai choisi d'intégrer l'INSECC Paris lors de la rentrée 2013.





A propos :

ambitieuse, ponctuelle, enthousiaste, déterminée





Compétences informatiques : Ms Office XP



Mes compétences :

Négociation

Pack Office 2007

Commerce international

Photoshop CS5