Carine JAMES

J'ai 39ans,je suis célibataire et sans enfant.Ma formation j'ai un bac professionnel en bureautique/comptabilité et après obtention de celui ci j'ai fait un cap bep en hôtellerie option hébergement complémentaire à mon bac mais qui m'a permise d'avoir une approche dans le commerce.

Mon parcours professionnel après mes études j'ai eu l'opportunité de rentrer chez France Télécom pendant 5 ans en intérim,j'ai travaillé essentiellement dans le domaine de la téléphonie,du commerce et l'administratif.Ensuite j'ai été animatrice commerciale toujours dans le domaine de la téléphonie en grande distribution tout d'abord pour orange pendant 1an et Bouygues Télécom pendant plus de 5 ans. A ce jour je suis vendeuse en téléphonie chez Cap Boulanger, je souhaite rester dans le commerce et garder le contact avec la clientèle



Mes compétences :

Accueillir

Analyser les besoins

Anticiper

Dynamisme

Fidélisation

gout du challenge

Professionnalisme