Carine JOUANNEAU

Après des études supérieures de secrétariat, j'ai acquis 20 ans d'expérience dans des entreprises très connues (Société Générale, Boulanger, Castorama, Ikea, Korian). Rompue à l'utilisation des outils et logiciels actuels, je vous libère des tâches administratives qui sont pour vous ennuyeuses et vous fais ainsi gagner un temps précieux !.



Ma vision : Les artisans, commerçants, professions libérales et responsables de petites entreprises sont souvent concentrés sur leur activité principale et n'ont pas le temps de traiter toutes les tâches administratives qui leur incombent. Souvent, Ils n'ont également pas les moyens pour embaucher une assistante à plein temps. Résultat : ils accumulent un retard important, et travaillent sous le stress de façon désorganisée. Pourtant, il y a une solution moins onéreuse : faire appel à une télésecrétaire à distance qui effectuera les travaux à la demande sans engagement à long terme ni frais fixes !.





Besoin d'aide ?

Vous êtes absorbé par vos rendez vous et vos tâches quotidiennes et vous n'avez pas le temps de traiter tous les aspects administratifs liés à votre activité !

Rassurez vous, vous n'êtes plus seul !!

Je suis là pour vous aider : en utilisant les moyens actuels de télécommunication, je vous propose une aide efficace à distance pour une journée, une semaine ou plus sans engagement de votre part.



Je vous offre un essai : je travaille gratuitement pour vous pendant 4 heures !











Mes compétences :

Relationnel

Secrétariat

Informatique

Vente

Gestion des conflits