Après avoir acquis une expertise en gestion immobilière, j'ai complété mes compétences dans le domaine commercial et le management. Sens du relationnel et capacité d'écoute, enthousiaste et créative, Je vous propose de collaborer ensemble.



Mes compétences :

Responsable

Immobilier

Management

Rigoureuse

Gestion

Créativité

Résolution des conflits

Réactivité