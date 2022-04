Carine LAIZEAU

Créatrice de l’entreprise La Danse des Signes, j’exerce la profession d’écrivain public et de consultante en communication. Dans le cadre de mes activités d’écrivain public, je me concentre sur les travaux de rédaction, de relecture, de correction et de transcription.



Spécialiste des contenus rédactionnels, La Danse des Signes conseille et travaille sur différents écrits :

- lettres et courriers administratifs

- écrits personnels

- lettres de motivation et CV

- exposés, mémoires et thèses (correction ou réécriture à partir d’un document existant)

- contenus web



sans omettre les supports professionnels :

- communiqué de presse

- dossier de presse

- dépliant

- flyer

- journal d’entreprise

- livret d’accueil



Autre champ d’action, La Danse des Signes prend également en charge la transcription de manifestations à partir de fichiers audio et vidéo.

Je vous invite à visiter mon site internet





Mes compétences :

Rédaction

Community management

Écrivain public

Transcription

Communication

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Ecriture