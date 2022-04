Carine LALANNE

- Passionnée par la gestion de projets Marketing

- Forte sensibilité produit

- Sens du travail en équipe et des responsabilités



> > Mes intérêts professionnels : Identité des marques, Personnalisation, Story-telling, Stratégie de distribution, Merchandising, Marketing Développement, Marketing Opérationnel, Marketing Digital



> > Mes traits de caractère : Passionnée, déterminée, curieuse des tendances et des nouveautés produit



N'hésitez pas à me contacter!





Mes compétences :

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Relation clients

Rédaction / synthèse

Merchandising

Analyse de la performance (quali/quanti)

Marketing opérationnel

Gestion de projet marketing