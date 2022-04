Jennifer LANUSSE

Ingenieur méthodes maintenance à ce jour, j'ai un profil polyvalent avec une formation initiale en génie chimique et une expérience de 3 ans en amélioration continue. Aujourd'hui dans un métier plus technique, je renforce mes connaissances en mécanique tuyauterie et électricité pour comprendre au mieux l'usine et aider à la résolution de pannes ainsi qu'à l'ecriture des connaissances de chacun des métiers.



Mes compétences :

Génie chimique

Microsoft office

Génie des procédés

Opérations unitaires et procédés de séparatio

Microbiologie industrielle/Fermentation

Production industrielle

Chimie

Gestion de la production

Conduite du changement

Lean Six Sigma