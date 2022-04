Alexandre DEL NIN

Malgré un contexte économique difficile, la Qualité, l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement sont des thèmes essentiels pour le développement de toute entreprise.



Suite à mon diplôme d’ingénieur en chimie spécialisé QHSE, j’ai acquis des connaissances solides notamment en chimie et en procédés ainsi que dans les systèmes de management (ISO 9001, IS0 14001 et OHSAS 18001), l’évaluation des risques professionnels, l’analyse environnementale, les méthodes HAZOP et AMDEC.



Cependant, les problématiques QHSE s’étendant bien au-delà de la simple connaissance des systèmes de management, il m’a semblé important de compléter ma formation.



C’est pourquoi j’ai rejoint l’ICSI dans le cadre d’un Mastère Spécialisé en Gestion Globale des Risques Technologiques et Environnementaux. Lors de ce cursus, j’ai pu aborder les aspects économiques, juridiques et communicationnels de la gestion du risque. J’ai également été fortement sensibilisé à l’importance des Facteurs Humains et Organisationnels et au développement d’une culture de sécurité intégrée comme leviers d’amélioration des performances QHSE d’une entreprise.



Aujourd’hui, de par mes formations et ma personnalité, je souhaite intégrer un site industriel (en France ou à l’étranger) en tant qu’ingénieur QHSE afin de mettre à contribution mes qualités personnelles et mes connaissances acquises lors de mes formations dans le but de participer activement au développement et à l’amélioration continue du site.





Mes compétences :

Habilitation H0B0

ATEX 1

Risques Chimiques 1

MASE

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Culture sécurité

OHSAS 18001

QSE