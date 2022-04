Carine LANTIÉ-CARTIER

Naturaliste, avec une appétence pour les préoccupations d'ordre environnemental, je suis disponible pour mener à bien des missions alliant terrain, élaboration, réalisation et restitution de projets.

Mes premières expériences en tant qu'enseignant et chercheur en géologie m'ont donné le goût de la transmission, du partage et de l'acquisition de nouvelles connaissances.

Puis associée à un bureau d'étude et de services en environnement en tant que chef de projet, je me suis investie dans des projets relatifs à la gestion et la préservation des ressources en eau ainsi qu'à la gestion et la qualité des données recueillies.



Mes compétences :

Recherche

Enseignement

Formation

Hydrogéologie

Qualité de l'eau

Géologie

Gestion de données

Audit qualité

Service client

Plannification de projet

Gestion de projet

Parler en public