Carine LATEOULE

Je vous propose de vous accompagner dans le développement de votre autonomie, dans le respect de la déontologie des sophrologues.

Je m’engage à être bienveillante et sans jugement envers chacun.

La sophrologie va vous apprendre à mobiliser vos ressources et vos capacités afin d’avoir un nouveau regard sur votre vie.



Mes compétences :

Microsoft Office

Langues: Anglais (Lu, écrit,, parlé); Espagnol (no