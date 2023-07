Emilie RIGOMONT

Savez-vous que la respiration est un formidable outil ?

Bien utilisée, elle permet de se détendre en quelques instants, de développer sa concentration ou encore d'accroître sa vitalité...



La sophrologie donne des outils pratiques et accessibles à tous. Elle utilise la respiration, des mouvements doux et des exercices de visualisation/projection pour se relaxer, renforcer ses capacités et aborder la vie de façon positive.



Sophrologue, formée à l'IFS Paris et certifiée au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP), je propose des séances individuelles et de groupe aux particuliers, ainsi que des ateliers pour les entreprises, associations et collectivités.



Mes compétences :

Sophrologie

Gestion du stress

Thérapie de groupe

Thérapie individuelle