Carine LE GUILLOUX

Jeune diplômée d'un master MIAGE spécialité ACSI et d'un DUT informatique.

J'ai terminé mon master par un stage de fin d'étude chez Logica Luxembourg au sein de la cour européenne de justice. Ma mission principale a été de cartographier le système d'informations de la cour de justice. Lors de ce stage, j'ai appris beaucoup de notions de l'urbanisation des SI. Je suis aussi montée en connaissances dans la modélisation de toutes les couches de l'urbanisation: architecture fonctionnelle, applicative et technique (BPMN, méta-modèle TOGAF9).

J'ai également mené une mission de maintenance applicative Java, avec l'utilisation de tous les outils permettant un travail d'équipe efficace (Eclipse, SVN, outils de bugtraking, ...).

J'ai acquis tout au long de mes études et de mes stages de bonnes qualités rédactionnelles et je suis dotée d'un bon esprit d'analyse et de synthèse. Je suis très intéressée par l'étude des processus métiers. Je souhaiterais idéalement intégrer un poste d'analyste fonctionnel afin d'étudier les besoins des clients et d'y répondre de la meilleur manière possible.





Mes compétences :

Php/mysql

SQL

JAVA

Cartographie des processus

TOGAF

Cartographie

Architecture

UML

Audit

SI

Cahier des charges

Analyse fonctionnelle