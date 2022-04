Carine LECOMMANDOUX

Titulaire d’une spécialisation en achat industriel, j'ai exercé 5 ans dans cette fonction puis 7 ans comme ingenieur commercial.

Mon expérience de 12 ans en milieu industriel m’a permis de côtoyer différents milieux (éléctronique, aéronautique, automobile, ferroviaire et militaire) et ainsi de développer une forte capacité de négociation et d’adaptation face à ces interlocuteurs.



Mes domaines de compétences :



-Négociation gestion d’un portefeuille clients



• Analyse du marché et des produits

• Prospection, visites clients

• Suivi et proposition de produits aux Bureaux d’études

• Négociation des marchés annuels avec les clients

• Négociation des marchés en interne avec le service marketing et les fabricants

• Contractualisation avec les clients

• Suivi administratif des ventes

• Reporting quotidien via CRM

• Management fonctionnel des vendeuses internes



- Achats - approvisionnement



• Définition du besoin, élaboration du cahier des charges

• Prospection de nouveaux fournisseurs à l’International

• Elaboration et pilotage d’une stratégie achat

• Négociation, Attribution de marchés

• Mise en place des contrats cadres

• Mise en place du suivi des fournisseurs

•Analyse des résultats et des performances

• Détermination des besoins de stockage

• Gestion des flux en amont de la production









Mes compétences :

Oracle CRM AGILE

MFG/Pro

Customer Relationship Management

Vente

Développement commercial

Achats techniques

Négociation commerciale

Négociation achats