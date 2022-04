Formatrice en sécurité depuis 25 ans, j'ai créé PREVENTION ACTIVE en 1994.

PREVENTION ACTIVE PROPOSE 3 TYPES DE PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ :



*** FORMATION SÉCURITÉ SUR MESURE POUR ENCADRANTS ET OPERATEURS

Animation "classique" ou sous forme de jeu "QUIZZ : Acteur de sa sécurité" avec intégration de films réalisés

sur votre site (interviews d'accidentés, chasse aux risques).



*** RÉALISATION DE FILMS SÉCURITÉ

Accueil des nouveaux embauchés, intérimaires, entreprises extérieures, films de sensibilisation à des

risques spécifiques de l'entreprise, interviews d'accidentés avec reconstitution de l'accident



*** CONCEPTION DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES PERSONNALISÉS

Modules Power-Point, affiches tout format, campagnes sécurité mensuelles,

livrets d'accueil en bandes dessinées...





DE GRANDS GROUPES INDUSTRIELS ME FONT CONFIANCE

POUR DÉLIVRER LEURS MESSAGES SÉCURITÉ :



GROUPE MICHELIN,

GROUPE SAINT-GOBAIN,

GETRAG FORD TRANSMISSIONS,

TEREOS (groupe sucrier),

ANTARTIC (Groupe INTERMARCHE),

PRISM'EMPLOI (Syndicat des ETT),

CHANEL PARFUMS BEAUTE,

SANOFI-AVENTIS,

SKF,

ARACT Aquitaine...



N'hésitez pas à me contacter, je me déplace sur toute la France en cas de besoin

et ferais appel à ma riche expérience pour vous aider à faire évoluer favorablement vos résultats sécurité.



J'aime beaucoup mon métier et j'attache une très grande importance au respect des personnes et de leur intégrité physique. C'est une de mes principales motivations dans tout ce que je fais : permettre d'éviter un accident, une blessure. Il semblerait que cela plaise à mes clients et corresponde à leur vision de la prévention. Si vous faites parti de ceux-là, Prévention Active vous apportera toute satisfaction, je m'y engage !



A votre disposition.

Carine Lemoine

Mobile : 06 22 61 55 22

Mail : prevention.active@orange.fr



Mes compétences :

Communication

Industrie

Sécurité

Formation

Prévention

Pédagogie sur mesure

24 années d'expérience en sécurité

Sourire