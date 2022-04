Christelle COUCHY

Je cherche une responsabilité en Qualité Hygiène Sécurité et Environnement, dans une moyenne ou une grande entreprise, qui a besoin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés, de réduire les coûts directs et indirects engendrés par les accidents du travail, et les maladies professionnelles et qui a également besoin d’assurer une bonne image de l’entreprise.

Où j’identifierai les dangers, évaluerai et hiérarchiserai les risques, et prévoirai des mesures adaptées, dans le but de contribuer à l’amélioration continue de la santé et la sécurité des salariés.



J'ai effectué un Master 2 Sciences du Risque dans le domaine de la Santé, acquis une culture spécifique du risque, aussi bien sur le plan sanitaire que juridique, ceci dans le but d'intégrer directement un poste d'évaluateur/préventeur du risque. Ainsi, j’ai pu acquérir de solides connaissances grâce aux enseignements dispensés, notamment sur les ICPE. Cette formation pluridisciplinaire - scientifique / médicale / juridique, m'a apporté des compétences transversales qui me permettent de prendre pleinement possession de mes futures fonctions.

Afin d'optimiser mes compétences j'ai effectué un CQPM Coordinateur des Systèmes QSE.



Je maîtrise les outils HSE, et j’ai une bonne connaissance des normes ISO 9001et 22000, et OHSAS 18001.

Je pratique LOTUS NOTE et le PACK OFFICE et parle ANGLAIS couramment et un peu d’ESPAGNOL.

Je détiens le brevet de secourisme (PSC1).



Force de proposition, à l'écoute, et ayant les capacités d'analyse et de réactivité face à une situation, sont autant d'aptitudes que je saurai mettre au profit de votre entreprise.



Mes compétences :

Prévention

QSE

Gestion des risques

ERP

Environnement

Accident du travail

Port de l'ARI

Risque chimique niveau 1 et 2

Analyse environnementale

Arbre des causes