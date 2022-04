Carine LENGLUMÉ

Bonjour,

je suis commerçante à mon compte depuis 1998 et depuis toute petite, dans le commerce de mes parents qui ont été des très bons formateurs.

Commerce de gros et de détail dans des milliers d'articles.

Je m'occupe des achats depuis que j'ai 16 ans, la gestion , la présentation, le choix des articles m'ont toujours emmener dans un engrenage très satisfaisant .

La recherche des produits du moment, la trouvaille de l'ARTICLE qu'il faut, m'ont toujours procuré beaucoup d'adrénaline et c'est pour cette raison que j aime le commerce.

Satisfaire et épater mes clients, leur donner l envie de revenir encore et encore.

Je me lève le matin avec plaisir pour aller travailler sans jamais compter mes heures, la semaine et le week-end sans jamais me poser la question.

Je me rend compte que c'est une chance.

Malgré cette crise que nous traversons commercialement, je suis sure que nous nous en sortirons.