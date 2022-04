Didier LANGLUMÉ

Bonjour à tous,



Je me dois de vous prévenir que mon association s'arrête. C'est une chose regrettable, mais je ne désire plus continuer dans cette voie. Mes préférences vont aujourd'hui vers l'écriture, poésies, livres et pièce de théâtre.

C'est totalement différent, mais combien agréable.

Pour mes écrits, j'ai fait un site "www.realiser-ses-objectifs.com" qui vous donnera un aperçu de l'ensemble. J'aime créer, imaginer ou fustiger, mais il est vrai que certaines vérités doivent être dites, même si elles ne plaisent pas à beaucoup. Cela dit, mon parcours de vie est formidable et je ne regrette pas ce que j'ai fait.





Membre fondateur de l'association AIATPE

Site internet :Array



Vouloir aider les TPE n'est pas une chose facile et pouvoir l'est encore moins et pourtant cela vient de naître ce mois de janvier 2012.



Ce qui suit, c'était hier !



L'intérêt, aujourd'hui, n'est pas de s'intéresser à l'internet traditionnel, mais à celui qui vous entoure, c'est-à-dire un internet de proximité. Sujet passionnant, c'est sur, mais dont la recherche demande beaucoup plus de précision, plus de compréhension, plus de diversité dans les interventions, plus de création dans l'aide personnalisée.

S'intéresser aux petits commerces des centres-villes, de quartiers, aux TPE ou aux PME ne travaillant que dans un secteur restreint autour et dans leur zone de chalandise. Voilà un domaine encore relativement vierge qui ne demande qu'à progresser.

Apporter des outils simples, mais efficaces pour ces entreprises, ce qui permettra d'augmenter leur clientèle et leur chiffre d'affaires.



Mes compétences :

Rédaction

Publicité

Communication

Marketing

Gestion de projet

Internet

Poète

Ecrivain