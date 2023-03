Thibaud LANGLUMÉ

Fort dune longue pratique des arts visuels et de plusieurs années dexpériences professionnelles dans les arts graphiques je cherche un emploi fixe.

Mon parcours professionnel, dont trois années en charge de la communication au Cabinet du Recteur de L'Académie d'Aix-Marseille me permet de postuler à un poste de responsabilité.

Je peux enrichir par mon expérience de technicien multimédia un poste de direction artistique ou un poste visant à articuler des projets pour lesquels la communication est primordiale.

Je peux organiser, gérer et être une force de proposition pour concevoir, améliorer et développer des évènements culturels à l'année ou des dispositifs existants.



Créatif, curieux de nature et dynamique, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.