Carine LEPLANQUAIS

Au cœur du développement parfum depuis plus de 10 ans, j’ai acquis une solide expertise sur la catégorie des cosmétiques : connaissance des produits du marché et spécificités olfactives géographiques, support technique aux parfumeurs dans la formulation (puissance, impact des produits dilués, optimisation de parfums hypoallergéniques), travail créatif sur des thématiques (arômes, produits 100% naturels).



Je suis passionnée par mon métier alors si vous souhaitez en discuter davantage, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Beauty Care

Créative

Fragrance