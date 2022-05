Valérie SBARDELLA

Créative et aimant le travail de réseau aussi bien qu'en autonomie, j'aspire à me voir confier des missions de conseil, formation, développement ou animations en partenariat avec des équipes dans des sociétés ou des instances publiques ayant des projets motivants et innovants dans le domaine des sens, de l'olfaction et des arômes. Mes offres sauront vous surprendre en intégrant en amont une dimension sociétale et environnementale.

AROMES & Co. est une structure de conseil qui développe une approche synergique avec ses clients.

L’émergence constante de demandes autour de l’olfaction (formation ad hoc, marketing olfactif) et des arômes dans des produits biologiques et bioéthiques, permet de proposer des offres variées. Pour répondre à vos attentes, AROMES & Co. vous accompagne dans les domaines de l’animation, du conseil, de l’audit, de la formation ou de la fourniture de bibliothèques olfactives.

A tous ceux qui souhaitent découvrir, créer, progresser, remodeler, renforcer, AROMES & Co. apporte son savoir faire technique et olfactif pour vous aider dans des projets motivants autour des arômes et de l'olfaction.

Vous souhaitez…

Organiser un séminaire original ?

Animer une soirée avec vos clients ou employés ?

Constituer un panel expert ?

Développer une bibliothèque aromatique…

Vous êtes...

...une entreprise, un acteur social ou éducatif, une association, un particulier, nos propositions sont faites pour répondre à vos besoins…



Mes compétences :

Agroalimentaire

Analyse sensorielle

Cosmétiques

Créativité et méthodologie

Statistiques

Rhéologie

Procédés industriels

Boissons et jus

Focus Group

Tests consommateurs

création

cosmétique

parfum

conseil

dégustation

innovation

formation