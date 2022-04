Carine LOPES

Titulaire d’un BEP Métiers du Secrétariat (obtenu en 2000), mon parcours s’est forgé au gré des missions d’intérim que j’ai effectuées pendant de nombreuses années, et ce par choix.

Aujourd’hui, riche de ces expériences passées, je suis une Assistante Technique énergique, performante, aimant le travail d’équipe, désireuse d’apprendre toujours plus, et d’apporter ses compétences administratives à votre entreprise en recherche d’une assistance de qualité.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware