Carine LOPES

LinkValue est la « Great place to Geek » spécialisée dans le domaine du Web, Mobile et de l’Open Source comptant plus de 30 salariés. Grâce à l’ensemble de nos Partners, nous relevons les défis techniques de nos clients via 3 offres :



- Expertise et Conseil : nos Partners accompagnent, conseillent et créent de la valeur pour nos clients: audit, développement, architecture, support, conseil, production.



- Startup Booster: Hébergement et accompagnement (commercial, RH et technique) dans notre loft « la Fabrique » de startups orientées techno.



- Offre Lab & Training : Développement en interne de produits innovants reposants sur les technologies JS, PHP, Ruby, Python… Bref notre ADN ! Organisation de formations techniques à destination de nos clients et de nos écoles partenaires.



La LinkValue attitude, c'est la collaboration et la création de valeurs pour nos clients, nos Partners et les startups que nous accompagnons.





Nous recherchons des:



- Développeurs (euses) Mobile Android

- Développeurs (euses) Mobile iOS

- Développeurs (euses) Mobile WebApp

- Ingénieurs(es) Réseaux et Sécurité

- Ingénieurs(es) Système / Réseaux

- Architectes sur une ou plusieurs technos Web

- Développeurs (euses) Back End

- Développeurs (euses) Front End

- Lead Développeurs (euses)



Si vous êtes techno-addict, dynamique, vous avez le goût du challenge et souhaitez faire partie de l’aventure LinkValue, envoyez nous votre CV !





Mes compétences :

Ingénierie

Nucléaire

Recrutement

Ressources humaines