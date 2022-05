Morgane D'HESPEL

De formation commerce international et diplômée d'un Master expertise métier de Chef de produit, mon expérience de trois ans au sein d'une entreprise de fabrication textile m'a apporté de nombreuses compétences autant dans le domaine commercial, administratif, logistique et marketing.



Toujours désireuse de saisir de nouvelles opportunités, je suis joignable si vous avez des questions sur mon profil ou des offres à me présenter.



Mes compétences :

mode

assistant chef de produit

marketing

luxe