Carine MALHEIRO

Vous qui recherchez LA personne exceptionnelle qui pourra enchanter votre entreprise ... et bien je suis là !!

Officiellement, je suis une jeune docteur en physique, qui a kiffé ses 8 ans d'études à l'université, qui y a appris et qui a appris à apprendre beaucoup de choses. D'Anglet à Grenoble en revenant par Anglet, j'ai pu m'ouvrir à différents horizons, j'ai pu développer des capacités d'adaptation et d'apprentissages de domaines inconnus à travers divers stages et surtout lors des ces 3 années de thèse qui furent envoutantes et passionnantes.

Officieusement, je suis maman d'un adorable garçon d'un an (et une grossesse en moins pour l'entreprise, chouette !), et j'ai fait un choix personnel, celui de fonder une famille et de rester auprès d'elle. Alors, je ne suis pas super mobile (+/- 30 min de Bayonne), mais par contre je suis super méga motivée pour trouver un emploi durable, qui m'apporte de l'épanouissement en me rendant utile.

Je suis consciente que ma formation est assez théorique, assez spécifique tout en étant sur un domaine très large, et que mon dernier diplôme ne me mènera pas très loin, mais si vous recherchez une personne dynamique (d'autant plus depuis que j'ai un enfant!), organisée (d'autant plus depuis que j'ai un enfant!), ponctuelle (d'autant plus depuis que j'ai un enfant!) qui apprend vite (et bien!), qui adore les chiffres et la symétrie (et qui déteste les fautes d'orthographe), alors n'hésitez pas à me contacter, je suis prête à étudier toute proposition.

Avec toutes mes plus sincères salutations distinguées (!)



Mes compétences :

Rédaction

Enseignement

Programmation Fortran