Carine MARKOVIC

Je suis franco-serbe, élevée dans les deux cultures, et ayant d'abord parlé français. J'ai longuement véçu sur la relation Paris-Belgrade, mais j'ai fait toute ma scolarité dans les établissements scolaires serbes. Mes études interrompues par l'état de guerre dans la région, j'ai commencé ma vie professionnelle en fondant une petite boutique cadeaux avec une amie de famille. Cette première expérience m'a aidée à me construire, et à rajouter à ma communicativité naturelle, et ma capacité de rebondir et de m'adapter à chaque situation. De même, j'ai, au cours de l'année, développé la capacité de trouver des solutions aux problèmes rapidement, en les approchant de façon systématique et efficace, n'ayant pas peur d'être créative.



Je suis trilingue, parlant français, serbe et anglais, et étant capable de m'exprimer aussi bien par voix que par écrit.

Je suis aussi bien capable de travailler en équipe qu'en solo, et j'ai de l'expérience dans la gestion d'une équipe. Je suis dotée de tact et d'empathie me permettant d'approcher les gens avec compréhension et en les encourageant de donner le meilleur d'eux même.



Mes compétences :

Créativité

Communication

Motivée et responsable

Efficacité professionnelle personnelle