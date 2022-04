Carine MASSABKI

Je suis une personne dynamique, autonome, courageuse, ponctuelle, très motivée et surtout polyvalente.

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une facilité d'adaptation et de compréhension.

Je suis passionnée par le commerce et j’ai besoin constamment d’étendre mes connaissances c’est pourquoi j’aime travailler dans différents secteurs d’activités tout en restant dans le monde du commerce.

Mon but est d’atteindre mes objectifs voir de les dépasser et surtout d’évoluer.