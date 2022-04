Carine MASSE

- Je vous accompagne sur le développement de vos qualités relationnelles et de votre efficacité professionnelle : adopter une autre posture, porter un nouveau regard sur vous, vos collaborateurs, votre mission, interagir autrement, travailler en collectif plus intelligemment, répondre à de nouveaux challenges en faisant émerger les solutions les plus adéquates : les vôtres.

Mes outils ? PNL, analyse transactionnelle, Gestalt, approche systémique des organisations, CNV, Process Com.

Et aussi, qui je suis.

Vos bénéfices ? Vous gagnez en efficacité, en bien-être au travail, en performance, en adaptabilité, vous êtes porteurs de sens, ...



- J'accompagne vos collaborateurs en mobilité internationale. Au moment du départ ou du retour en France, des questions vont se poser, des freins apparaître : sur ma place, mes repères, ma légitimité, mon identité, mes compétences, ... Un collaborateur accompagné en MI et au clair sur tous ces points est investi, confiant et sera le meilleur ambassadeur de votre entreprise.



Mes compétences :

Animation d'ateliers

Théâtre

Stratégie de communication

Coaching

Communication interne

Communication interpersonelle

Animation de formations

Management interculturel

Développement personnel et professionnel