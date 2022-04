Karine MASSÉ

Une étude de marché est un travail d’exploration en vue de mesurer, analyser et comprendre le fonctionnement réel d’un marché en passant par les actions suivantes :



- Définition des objectifs de l’étude (demande, périmètre géographique, cible),

- Elaboration d'un plan d’action (sources, moyens et délais),

- Etudier et analyser le marché du neuf, de l'ancien et le marché locatif,

- Travailler la recherche documentaire (collecter, traiter et analyser les sources existantes de données chiffrées),

- Réalisation d'enquête terrain en interrogeant des professionnels locaux,

- Identification et interview de l’espace concurrentiel,

- Synthèse de l’ensemble des informations permettant de faire des recommandations.





Mes compétences :

Relation publique

Négociation

Relation clients

Stratégie de communication

Commerciale

Marketing direct

Créativité

Communication externe

Analyse Concurrentielle

Marketing

Accompagnement

Immobilier

Prospection foncière

Promotion Immobilière

Animation de réseau

Innovation