Carine MASSON

Responsable d’un portefeuille de clients Grands comptes et de prospects stratégiques. Prospection, le démarrage, le développement et le suivi des clients/prospects pour l’ensemble des activités (Transport national/international et solutions à valeur ajoutée) de TNT Express France.

Formation Bac+3, 10 ans Expérience ,prospection, de la négociation de haut niveau, developpement de portefeuille client. Profil client varié tous secteurs d'activité; Capacité d’adaptation, aisance relationnelle, créativité, ténacité. Gestion de relation commerciale en Anglais .