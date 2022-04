Carine MAURY

J'interviens dans le domaine de la communication depuis une dizaine d'années à travers des expériences professionnelles en entreprise, agence et collectivité. Ce parcours me permet aujourd'hui d'afficher un profil pluridisciplinaire, et ainsi de maîtriser les techniques de promotion traditionnelles comme les nouveaux moyens de communication web.

D'un tempérament optimiste, dotée d'un bon relationnel, j'apprécie les échanges au sein d'une équipe, à la source de tout projet créatif et innovant.





Mes compétences :

Conseil

Relations Presse

Coordination prestataires

Rédaction print / web

Suivi d'édition

E-marketing

PAO : In Design, Illustrator, Photoshop

Wordpress

Réseaux sociaux