Carine MENARD (PAROT)

De formation ingénieure en énergétique, J'ai pu concilier mes deux passions : les moteurs thermiques et le respect de l'environnement en développant des turbocompresseurs automobiles pour allier performance et moindre consommation donc moindre impact environnemental.

J'ai mis mes capacités techniques et commerciales au service de multinationales allemandes et/ou américaines et navigue aisément au sein d'équipes multidisciplinaires et multiculturelles.

J'aime me rendre utile en écoutant mes interlocuteurs pour mieux comprendre leur besoin et leur proposer des solutions.



Mes compétences :

Bonne compréhension technique (diplôme d'ingénieure)

Esprit d'analyse et de synthèse

Gestion de projet

Négociation raisonnée

Compétence commerciale

navigation aisée au sein d'équipes multidisciplinaires et multiculturelles

trilingue : allemand et anglais