Carine MENDEZ

Après des études d'Arts Appliqués option Design, je me suis tournée vers le graphisme afin de développer une agence correspondant à ma vision. Depuis 5 ans, je travaille avec des entrepreneurs et des agences d'architecture dans le développement de leur identité visuelle, leur communication d'agence, la création et la gestion de leur site internet et leurs réseaux sociaux.



- Design de marque

- Illustration

- Web design



Mes compétences :

Design graphique

Logos

Identité visuelle

Création de site web