Carine MICHELET

Après 10 ans d'expérience dans le négoce de fournitures industrielles ; une place stratégique entre le fournisseur et le client ; mes premiers pas en tant qu'acheteuse sur un site de production , complètent mon parcours en m'immergeant dans le milieu industriel et me conduisent à un positionnement de partenariat avec nos fournisseurs et prestataires.



Mes compétences :

Promotion des ventes

Marketing opérationnel

Commerce B2B

Développement commercial

Marketing stratégique

Achats techniques

Approvisionnement et achats

Négociation achats