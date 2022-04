Carine MILLOT

Je suis diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne dans laquelle j'ai suivi une formation d'Ingénieur généraliste avec une spécialisation en Ingénierie Santé à dominante biomécanique et biomatériaux. J'ai également un double diplôme : un master recherche en Mécanique et Ingénierie, parcours Bio-ingénierie.



J'ai rejoint la Fédération ANTADIR (Association Nationale pour les Traitements A Domicile, les Innovations et la Recherche) le 12 novembre 2013 en tant qu'Ingénieur Biomédical (http://www.antadir.com/fr/la-federation ).



Mes compétences :

Recherche

Santé

Humanitaire

Médical

Ingénieur

Physique

Mathématiques

Dispositifs médicaux