Fathia ALKELAE

Pendant ces années d'expérience en recherche dans le domaine aéronautique (Innovation en matériaux), j'ai appris à planifier les cahiers de charges des études industrielles (délais, budget, moyens d’essais..), d'effectuer des essais tribologiques et mécaniques (fretting, fretting usure, fatigue, mesure de dureté...) afin de pouvoir analyser la durabilité des contacts étudiés et analyser par la suite le cycle de vie des matériaux utilisés (surtout le mapping du domaine du bon fonctionnement des matériaux en études). J’ai aussi été chargée de caractériser les nouveaux revêtements afin d’identifier leur comportement durant l’utilisation. Mes fonctions m’ont amené à rédiger des rapports en lien avec les analyses réalisées. Ces missions m’ont permis de développer mon esprit de synthèse ainsi que mes capacités rédactionnelles. Pour le coté manageriel, j’ai appris à bien gérer mon projet, mon budget, à contacter des fournisseurs pour usiner. Comme le partage du savoir-faire est une action essentielle, j’ai eu l’occasion de participer à des conférences internationales et nationales. J’ai aussi formé les nouveaux arrivants sur quelques équipements du laboratoire. Ces expériences au sein des laboratoires pluridisciplinaires m’ont permis de développer mon relationnel et bien travailler ma pédagogie scientifique.



• Connaissances industrielles : Gestion de la production(KANBAN, JIT, LEAN PRODUCTION, LEAN MANUFACTURING …) gestion des stocks, gestion et organisation de la maintenance, gestion de projet, fiabilité, gestion de qualité



Mes compétences :

Science des matériaux

Matlab, Abaqus, Zébulon, Arena, Fuzzymat, Carina,

Qualité

Gestion des stocks

Génie mécanique

Gestion de la production

Polymères

Essais tribologiques

Essais mécaniques

Traitement de surfaces

Fretting wear

DLC

Couches minces et épaisses

Matériaux à base de Nickel

MEB/EDX

Interferomètre

Durabilité des matériaux

Caractérisation des matériaux

Structural analysis

Spectroscopic analysis

Quality Control

Production Management

Matlab

Industrial Maintenance

Heat Transfer

Fluid Mechanics

FMECA

DETAILED SKILLS

Cladding

CAD/CAM > CAD

Autocad