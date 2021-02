Carine MOREAU

Mes compétences :

Ecoute

Formation

Gestion clientèle

Perfectionniste

Vente

Sourcing,contrôle de références et placement

Gestion de projet

Evaluation des axes de progression

OPCA

Concevoir un plan d'action

Management de proximité

Rôle d'expert auprès publics cadres

Conception de modules de formation

Transport, logistique,manutention,travaux publics,

Evaluation et sélections des candidats

Dévellopement et mise en place d'actions formation

Conseil en Evolution Professionnel

Autonomie,réactivité,sens de l'organisation et d'i

Word, Excel, Powerpoint,Outlook

Sélectionner les fournisseurs

Business développement

Mener des actions d'orientation professionnels to

Collaborer avec l'ensemble des intervenants

Accompagnement des entreprises élaboration plan fo

Gestion portefeuille de clients et grands comptes