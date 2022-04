Carine MOUSSEAU

Pendant seize ans, géologue spécialisée en gestion de tout type de données techniques géologiques et pétrolières au format physique ou numérique :



- Contrôle qualité

- Indexation et archivage, recherches et sorties des documents, gestion des emprunts, optimisation de la conservation

- Recherche documentaires ciblées, inventaires, présentations

- Chargement dans les bases applicatives, mises à jour, exports, mise à disposition

- Assistance aux usagers

- Formation et gestion d'équipe

- Conditionnement de la donnée pour exploitation : élaboration de logs composites simples, merge de surveys et d’horizons 3D

- Maintenance et uniformisation, gestion des espaces disques



J'ai également obtenu le score de 971 à l'examen de niveau d'orthographe Certificat Voltaire (code de vérification FKFDHC).



Mes compétences :

Bases de données

Digitalisation

Documentation

Géodésie

Géologie

Gestion de Données

Pétrole

Systèmes : Windows/UNIX - Oracle/SQL

Logiciels Chargement Applicatif : Geoframe, Landma

Logiciels Base de Données Géosciences : Finder, Pr

Logiciels Base de Données Documentaires : esearch,

Portails Intranet Total : Geodata, EPSG, Geoportal

Logiciel de Vectorisation : Neuralog (digitalisati

Logiciels Bureautiques : Word, Excel, PowerPoint,

Logiciels Graphiques : Illustrator, Photoshop, Can

Base de données

Géophysique

Travail en équipe

Documentation pétrolière

Assistance utilisateurs

Supports documentaires

Gaz

Rédaction

Recherche documentaire

Relecture / corrections

Contrôle qualité

Orthographe et grammaire françaises

Expression écrite