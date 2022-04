Carine MUSEL

Issue des arts plastiques, je poursuis ma pratique de l'espace à l'école du paysage de Lille dont je sors diplômée en 2009. Itinérante, je vis, j'expérimente, teste, dessine, cartographie... entre Bruxelles et Paris. Membre de l'Atelier Volant, plateforme de réflexions et d'actions dans l'espace public, je collabore régulièrement avec ses autres membres paysagistes, architectes et autres créatifs.



Mon travail s'appuie sur le paysage comme matérialité, mon parcours plastique alimentant et soutenant ma pratique du paysage. Je défends le projet comme acte fédérateur, comme échange, comme prise de conscience, comme force de proposition qui interroge un lieu ; comment il est vécu, comment il pourrait être vécu.

Pour ma part, être paysagiste c’est comprendre par l’étude un territoire et ses évolutions dans le temps dus aux usages et pratiques de ses habitants ;

tout en révélant les liens qui lient les hommes avec leur territoire de vie et/ou de travail.

Être paysagiste c’est rendre compte des potentiels et des enjeux territoriaux, formuler ou reformuler les problématiques pour faire projet tout en s’affranchissant des limites ;

afin de s’autoriser à réfléchir librement.

Travaillant essentiellement l’espace public, j’ai à cœur de penser la notion du bien commun. Ainsi ma pratique du paysage ne se restreint pas à la conception, elle se déploie aussi dans une démarche participative (faire participer et participer), de conseil et de formation.

J’aime nourrir ma pratique du paysage avec d’autres compétences, d’autres références. Cela m’importe pour la richesse et la justesse du projet. Travailler en collaborations autour du projet pour rassembler les volontés des différents participants dans le but de faire paysage, fabriquer du paysage lorsque le budget ne le permet plus, exploiter les contraintes et se jouer des différentes temporalités du processus du projet et de sa réalisation.

J’aime le paysage -avec enthousiasme et envie.



Mes compétences :

Peinture

Botanique

Dessin

Photographie

CAO/DAO