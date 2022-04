Carine NEPLES

Depuis 13 ans , j'accompagne des porteurs de projet dans leur création ou reprise d'entreprise ainsi que le suivi post création .J' anime aussi le module de formation « choisir son statut juridique, social et fiscal ».

Depuis 2006 , je travaille à la Boutique de Gestion Atlantique Vendée à Nantes après avoir travaillé à la

Boutique de Gestion PARIF en Seine et Marne

Ces postes faisait suite à un stage déterminant chez un avocat spécialisé en droit des sociétés ( Rédaction de divers documents (baux), recherche doctrinale et jurisprudentielle) pendant lequel j'ai découvert le conseil aux entreprises.



Mes compétences :

Conseil

Droit

Création d'entreprise