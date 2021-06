Guillaume BARBIER

Depuis 2006, salarié de FONDES, représentant du réseau France Active en Pays de la Loire, je suis responsable du pôle création et développement d'entreprises :

- Coordination et pilotage de l'activité de financement : 500 créations d'entreprise financées et 6 M€ engagés par an, 20 M€ d'encours financier.

- Management de l'équipe professionnelle composée de 10 chargés d'expertise.

- Développement et animation des partenariats publics et privés : organismes d'accompagnement, réseaux bancaires, experts-comptables, chambres consulaires, collectivités locales.

- Participation aux actions d'animation dédiées à la promotion de l'entrepreneuriat sur le territoire des Pays de la Loire.

- Expérimentation et déploiement de dispositifs innovants : prêt aux PME responsables, prêt aux entrepreneurs des quartiers prioritaires.



Mes compétences :

Création

Conseil

Gestion de projet

Management

Microsoft Excel

Réponse aux appels d'offres