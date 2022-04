Carine NIEZ

Après presque 10 ans dans l'univers de la fourniture de bureau en B to B, j'ai décidé de changer de cap et de m'orienter vers la formation.La vente est un art qui s'apprend et se maîtrise grâce à des techniques et du travail.

Reprise d'études via le CNAM pour un nouveau départ.

J'entame aujourd'hui ma 13 ème année dans la formation avec toujours plus de plaisir chaque jour : donner l'envie d'apprendre et de progresser, construire un projet professionnel, préparer au mieux à un examen tels sont mes objectifs. Spécialiste de l'alternance, je peux aussi intervenir en intra ou inter .Mes domaines de compétences sont la communication, le marketing, la négociation et le management



Dynamique et enthousiaste, je sais allier différentes pédagogies afin d'atteindre l'objectif fixé. Mobile sur des missions de courte durée je vous propose mon expertise.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Formation

Formation vente

Management

Marketing

Négociation

Vente