Carine NOARO

Octobre 2010 - à Mars 2014

MC ECO RENTAL

Monaco

Location de véhicules électriques sans chauffeur

Co-gérante







Septembre 2008 - Octobre 2010 Newteon

Monaco

Responsable Marketing & Communication







Avril 2005 – Septembre 2008 Héli Air Monaco Monaco

Assistante Commerciale et Marketing

Création de brochures promotionnelles

Création de l’agenda

Relations clientèle / Gestion des litiges

Gestion des réservations

Organisation de missions

Vente de produits et de services (packages – HéliGastronomie, Héligolf, etc. - abonnements)

Mise à jour du site Internet





Juillet - Août 2003 Société des Bains de Mer Monaco

Assistante Publicité et Communication - Service Communication

Aide à la réalisation et à la rédaction de la Newsletter, de questionnaires ainsi que de brochures.

Sélection d’objets promotionnels dans le cadre d’opérations de marketing.

Suivi des campagnes de publicité en relation avec les agences de création (exposition Andy Warhol, Lucky Card, Tournoi de Chemin de Fer,…)



1998–2002 Direction du Tourisme et des Congrès Monaco

Hôtesse d’accueil en Principauté durant les vacances d’été

Accueil et orientation des touristes

Proposition de programmes spécifiques

Gestion de la documentation et des brochures



FORMATION



Juin 2004 International University of Monaco

Bachelor of Arts in Business and e-Commerce

Spécialisations : Marketing of luxury goods, Services Marketing, Brand Management Strategies, International Relationship Selling, e-Commerce, Public Relations.

Juin 2000 Lycée François d’Assise Nicolas Barré Monaco

Baccalauréat Littéraire option Arts Plastiques



Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Photoshop, Illustrator, AS400

Connaissance de l’Internet et du langage HTML



LANGUES



Français (langue maternelle), Anglais (courant), Italien (parlé et compris), Espagnol (compris).



Mes compétences :

Microsoft Office

Marketing

Location

Communication

Adobe Photoshop

HTML

Tourisme