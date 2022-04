Carine NOGUEIRA

Un départ dans le commerce pour ensuite continuer dans les coulisses en tant qu'infographiste en agence de publicité, puis Directrice Artistique, et maintenant gestionnaire Opératrice PAO Web de documents personnalisés.

J'ai travaillé et travaille encore avec des clients rénommés tel que : Galeries Lafayette, BHV, Mondial du deux roues, Honda, Feu Vert, Ducati, Laboratoires Decléor - Carita et Payot, et bien d'autres. Autant en national qu'en international (Afrique).



Sérieuse, dynamique, organisée, créative, rigoureuse, excellent relationnel, polyvalente, une gestion parfaite des dossiers - capacité de travail et de gestion de groupe.











Mes compétences :

Travail en équipe

Anticipation

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS4

Gestion de projet

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

Dynamisme

PAO

Autonomie professionnelle

Rigueur

Sens du contact