Carine NOWICKI

Motivée et toujours en quète de progression, J'aspire à une évolution de carrière.



Anciennement responsable de boutique pendant 9 ans, J'ai acquis un gout prononcé pour les ressources humaines , à travers les différentes missions propre à mon poste telles que le recrutement, les entretiens, les planning, la formation.



Aujourd'hui j'entreprends un Bachelor Chargé de gestion en ressources humaines et recherche activement un contrat de professionnalisation.



Mes compétences :

Service Client et qualité de service

Gestion des objectifs commerciaux et budgétai

Implantations produits

Formation

Vente

Gestion de per

Merchandising et PLV

Inventory

Management

Communication interne

Intégration

Recrutement

Gestion des absences

Entretiens professionnels

Plannings